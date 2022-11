Genieten van supercars in Autoworld

Het einde van het jaar komt dichterbij en ook dit jaar creëert Autoworld een droomwereld met een nieuwe tentoonstelling waarin supercars centraal staan.

Voor de klassieke grote eindejaarsexpo stelt Autoworld weer een niet te missen verzameling exclusieve wagens op in het majestueuze gebouw aan het Jubelpark in Brussel. ‘Supercars 2 – Road vs Race Edition’ brengt van 9 december 2022 tot 29 januari 2023 een fraai hoofdstuk van de autogeschiedenis in beeld. Voor deze tentoonstelling hebben privéverzamelaars en internationale musea unieke voertuigen uitgeleend en zijn er dus wagens te zien die nog nooit eerder tentoongesteld zijn.

De Porsche 918 Spyder is van de partij.

Volgens Autoworld wordt het een bonte mix van historische en moderne wagens, waaronder racewagens en hun verwante straatversies. In totaal zullen er een veertigtal exclusieve supercars staan. Zo een selectie sportberlines uit de jaren 1980, zoals de Lancia Thema Ferrari, Audi RS2 en Mercedes AMG, prototypes als de Mercedes e-SLs of de R5 Turbo e-3. Plus racewagens en hun tegenhangers die op de openbare weg mogen zoals de BMW M1, de Porsche 918 RSR Spyder, de Lamborghini Supertrofeo of de Mercedes AMG GT3.