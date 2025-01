Genesis GV80 eert Jacky Ickx

De 80-jarige racelegende voelde de Desert Edition van de Genesis GV80 aan de tand in Saudi-Arabië tijdens de Dakar Rally.

Jacky Ickx is brand ambassador van Genesis, het premiummerk van Hyundai. Dat heeft bepaalde voordelen. Zo mocht onze landgenoot de recentste editie van de monsterrally – die tegenwoordig in Saudi-Arabië wordt betwist – volgen in een speciale versie van de Genesis GV80. Die is specifiek voor deze gelegenheid voor Ickx ontwikkeld.

Deze Desert Edition van de SUV kreeg bredere wielkasten, 20-duims terreinbanden, extra verlichting en was getooid in de kleuren van de iconische helm van Ickx: donkerblauw met witte accenten. Ondanks zijn gevorderde leeftijd maakte onze levende legende er geen gezapig pleziertochtje van. Hij volgde de race op de voet en legde ruim 6.000 kilometer af in de woestijn.

Jacky Ickx won zelf de Dakar Rally in 1983 met een Mercedes G-Klasse. Daarnaast zegevierde hij zes keer in de 24 Uren van Le Mans en won acht grote prijzen in de Formule 1. De link tussen Genesis en Ickx is geen toeval. Vanaf 2026 neemt het merk deel aan het Wereldkampioenschap Uithouding (WEC).