Gedurfd: Mansory Venatus Coupé

De Duitse tuner Mansory aarzelt niet om de meest exclusieve modellen stevig onder handen te nemen. Droomde u van een Lamborghini Urus coupé? Daarvoor kan gezorgd worden.

De Lamborghini Urus is een van de meest exclusieve en imposante SUV’s op de markt. Maar volgens Mansory mocht het toch nog iets meer zijn. Dat leidde tot de Venatus Evo S met een stevig opgedirkt koetswerk en een tot 900 pk en 1.100 Nm opgevoerde krachtbron, waarvan tien exemplaren werden vervaardigd.

Intussen kwam er nog een spectaculairder vervolg met de coupéversie van de Venatus Evo S, die de uit de kluiten gewassen SUV meteen een sportievere en elegantere uitstraling geeft. Mansory heeft er zijn werk van gemaakt, want op de Coupé zijn niet zomaar de achterste deuren dichtgelast, zoals je kon vermoeden. Vooraan werden namelijk veel grotere portieren gemonteerd om een makkelijke toegang naar achter te verzekeren, waardoor de B-stijl een heel eind naar achter werd verplaatst.

Slechts acht stuks

Interesse? Dan moet je snel zijn, want Mansory zal maar acht stuks van de Venatus Coupé Evo S maken, waarvoor de geïnteresseerden blijkbaar al in de rij staan. De prijs wordt enkel op aanvraag verstrekt omwille van de uitgebreide personaliseringsmogelijkheden. Inderdaad, bij Mansory is zowat alles mogelijk. Noteer daarbij dat de standaard Lamborghini Urus reeds een kleine 230.000 euro kost, waar voor deze decadente Venatus Coupé Evo S wellicht nog de prijs van een middenklasser mag worden bijgeteld.