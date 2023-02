Galaxy is nieuw Chinees luxemerk

De Chinese autogroep Geely lanceert een nieuw premium automerk met geëlektrificeerde modellen, waarvan de eerste nog dit jaar worden gelanceerd.

De Chinese invloed op de automarkt wordt alsmaar groter. Een van de giganten is Geely, niet alleen het moederbedrijf van Volvo, maar dat ook Lynk & Co, Zeekr, Lotus, Polestar, Proton, LEVC en Smart onder zijn vleugels heeft. Daar komt nu Galaxy bij met modellen die de topsegmenten van de geëlektrificeerde personenwagens viseren. De eerste twee modellen komen dit jaar op de Chinese markt en binnen de twee jaar zal het aanbod bestaan uit zeven voertuigen, zowel berlines als crossovers met een plug-inhybride of zuiver elektrische aandrijving.

China eerst

Het eerste productiemodel wordt de Galaxy L7, een plug-inhybride SUV met een totaal rijbereik van 1.370 kilometer. Snel daarna volgen de plug-inhybride berline L6 en de 100 % elektrische berline E8. Wellicht deelt die laatste zijn technische basis met de Polestar 5 en wordt hij dus een geduchte concurrent van onder andere de Audi e-tron GT en de Porsche Taycan. Verdere technische specificaties werden nog niet meegedeeld.

Hoewel Galaxy zich eerst richt op de Chinese thuismarkt, is het erg waarschijnlijk dat het merk na de lanceringsfase ook naar Europa zal afzakken in het zog van de andere automerken van de Geely autogroep.