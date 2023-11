Fraaie oldtimers op de Heizel

De Interclassics Classic Car Show Brussels zet dit jaar de iconische bolides van de 24 Uur van Le Mans in de kijker.

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 november 2023 kan je op de Heizel terecht voor de achtste editie van de Interclassics Classic Car Show Brussels. Dit jaar besteedt deze tentoonstelling bijzondere aandacht aan de 100ste verjaardag van de 24 Uur van Le Mans die dit jaar werd gevierd.

Daarvoor is in de Patio van Brussels Expo zelfs het circuit van Sarthe nagebouwd, inclusief de startgrid en de tribunes, waar je een indrukwekkende verzameling historische racewagens kan bewonderen. Je vindt er onder meer de Vinot Deguinand die in 1923 deelnam aan de allereerste editie van de befaamde etmaalrace en iconische bolides als de Porsche 917, de Jaguar D-Type of de Audi R18.

Naast deze racewagens met een palmares in de 24 Uur van Le Mans, voert de Interclassics Classic Car Show Brussels ook nog bijzondere youngtimers en hedendaagse supercars op, zodat een bezoek zeker de moeite waard is voor de echte autoliefhebbers. Deze tentoonstelling is tussen 17 tot en met 19 november 2023 geopend tussen 10 en 20 uur, behalve de laatste zondag wanneer de deuren om 18 uur sluiten. De toegang kost 20 euro en kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.