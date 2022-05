Formule E toont nieuwe racebolide

De elektrische tegenhanger van de Formule 1, de Formule E, onthulde de derde generatie van de elektrische racewagen. Deze Gen3 krijgt futuristisch trekken in de stijl van een stealth jachtvliegtuig.

Ook de autosport zet de transitie in met nieuwe series die gebruik maken van racewagens met een elektrische aandrijving. Een grote blikvanger is de Formule E, zeg maar de elektrische tegenhanger van de Formule 1 met races voor eenzitters in de belangrijkste metropolen wereldwijd. En met teams van grote constructeurs zoals DS, Jaguar, Maserati, Nissan of Porsche.

Dit kampioenschap ontstond in 2014 en lanceerde de derde generatie van zijn elektrische racewagen. Die valt op door een hoekig design dat doet denken aan de moderne stealth jachtvliegtuigen zoals de F-35. De organisatoren stellen dat ‘de lichtere, krachtigere en zuinigere Gen3-wagen de nieuwe maatstaf zet voor een volledig elektrische racewagen.’

Motor voor en achter

De bolide zal ook de snelle ontwikkelingen in de snellaadtechnologie voor elektrische voertuigen demonstreren en voor spannendere races zorgen door het toegenomen vermogen dat nu 350 kW bedraagt, tegenover 250 kW voorheen. De topsnelheid kan oplopen tot meer dan 320 km/u.

Bovendien zal de Gen3 Formule E minstens 40% van de energie die tijdens een race wordt gebruikt, produceren door regeneratief te remmen. Als eerste racewagen met motoren voor- en achteraan beschikt hij over een regeneratievermogen van 250 kW vooraan en 350 kW achteraan, waardoor het regeneratieve vermogen ruimschoots verdubbelt. Als gevolg daarvan zal de Gen3-racewagen de eerste formulewagen zonder hydraulische remmen zijn.