Ford stapt in F1

Ford wordt een van de nieuwe tenoren in de F1. De Amerikaanse constructeur gaf zopas te kennen dat het vanaf seizoen 2026 opnieuw in de koningsklasse van de autosport zijn opwachting maakt.

Comeback

Na ruim twee decennia afwezigheid komt Ford andermaal naar de F1. Ford zal samen met Red Bull Powertrains een nieuwe motorisatie ontwikkelen die door verschillende teams (onder andere voor Oracle Red Bull Racing) zal worden gebruikt. Voor onze jongere lezers is het interessant om weten dat Ford ook een verleden heeft in de F1. Vooral in de late jaren zestig was het merk met het blauwe ovaal zeer succesvol in deze tak van de autosport met ene Graham Hill aan het stuur van een Ford in combinatie met Lotus. In een recenter verleden (medio jaren negentig) reed ook Michael Schumacher met een Benetton Ford.

Sterk signaal

Ford geeft via deze demarche een onwaarschijnlijk sterk signaal, want F1 is als het ware het laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe aandrijvingen. Niet dat er morgen een F1-motor onder de motorkap van elke Ford zal zitten, maar men leert er wel veel over nieuwe technologieën en de bedrijfszekerheid ervan. In casu gaat het over hybride aandrijvingen, want vanaf seizoen 2026 verandert het F1-reglement en zullen alle bolides over een hybride motorisatie moeten beschikken. Dat impliceert uiteraard een luik elektroaandrijving, met batterijen en elektromotor, maar in deze aandrijfvorm blijft de verbrandingsmotor een cruciale rol spelen. Daarmee maakt Ford – net als andere terugkeerders in de F1 zoals Porsche en Audi – een statement dat de verbrandingsmotor niet dood is, wat Europa ook mag beweren over het verbieden van deze technologie vanaf 2035. Europa is immers niet de enige afzetmarkt van autoconstructeurs die wereldwijd opereren.

Sustainable fuels

Een ander interessant puntje in het F1-reglement dat vanaf 2026 in voege gaat, is de brandstofkeuze. De verbrandingsmotoren moeten immers op ‘sustainable fuels’ kunnen draaien en dan hebben we het over synthetische brandstoffen waar onder meer Porsche vandaag al sterk op inzet. Steeds meer analisten zien dergelijke ‘schone brandstoffen’ als een volwaardig alternatief voor elektromobiliteit omdat men op die manier bestaande hardware (lees: benzinemotoren) quasi even schoon krijgt als elektroaandrijving, zonder de nadelen van EV’s (laadproblematiek, autonomie, schaarse (deels gemonopoliseerde) grondstoffen en gewicht).