Ford schrapt (voorlopig) 3.000 jobs

Door de omschakeling van verbrandingsmotoren op elektroaandrijving schrapt Ford 3.000 banen. Er waren geruchten dat het om nog veel meer werknemers zou gaan.

Ford wil vooral op korte termijn kosten reduceren om op zo middelen (50 miljard dollar) vrij te maken voor de ontwikkeling en productie van elektrisch aangedreven voertuigen. Het afvloeien van klassiek geschoold personeel (lees: mensen met ervaring inzake verbrandingsmotoren) is enerzijds een manier om de operationele kost snel en drastisch te drukken op een moment dat de verkoop daalt. Anderzijds is het een noodzakelijke evolutie in de omslag naar een vooral elektrisch autolandschap waar totaal andere competenties nodig zijn.

In een eerste fase mogen we ons verwachten – niet alleen bij Ford – aan een ontslagronde, gevolgd door wellicht aanwervingen van totaal andere profielen. Een omscholing van de huidge werknemers is vaak slechts beperkt mogelijk omdat de technologie van elektrische voertuigen (denk: batterijchemie of werking van elektromotoren of -sturingen) een totaal andere vorming en skills vereisen.

Europa volgt

Deze ontslagronde treft voornamelijk Ford-medewerkers in de verenigde Staten, maar er zijn ook gevolgen voor personeel van de Amerikaanse autoreus in Canada en India. Het gaat momenteel over 2.000 voltijdse jobs met een vast contract van personeel dat in de divisie verbrandingsmotoren werkt. Er sneuvelen nog eens 1.000 banen bij toeleveranciers. Of en wanneer er nieuwe aanwervingen volgen in de EV-afdelingen, is voorlopig nog onduidelijk.

Ook in Europa zouden er ontslagen vallen, want bij het goedkeuren van het investeringsplan voor elektromobiliteit heeft de Amerikaanse constructeur beslist vanaf 2025 geen auto’s meer te bouwen in de Duitse fabriek van Saarlouis. De productie van de toekomstige modellen verhuist naar het Spaanse Valencia.

Tussen de regels lees je ook dat Ford op die manier al vanaf 2025 het aanbod voertuigen met een klassieke verbrandingsmotor zal reduceren. Voor de 4.600 medewerkers van Saarlouis breken hoogst onzekere tijden aan.