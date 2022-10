Ford GT LM Edition luidt zwanenzang in

Ford sluit de carrière van de GT finaal af met een beperkte reeks van 20 exemplaren. Deze LM Edition brengt hulde aan de successen in de 24 Uren van Le Mans van deze sportwagen.

Na zes jaar zet Ford de productie van de tweede generatie van zijn GT alweer stop. Er werden 1.350 exemplaren van vervaardigd, waaronder tal van speciale reeksen meestal met een specifiek thema. Dat geldt ook voor de LM Edition die de carrière van de exclusieve GT eind 2022 in schoonheid mag afsluiten. Nog voor de jaarwisseling zullen de 20 gelukkige eigenaars hun exemplaar in ontvangst mogen nemen.

De benaming LM Edition is uiteraard een verwijzing naar de successen in de 24 Uren van Le Mans van dit model. En meer bepaald is het een eerbetoon aan de zege in de GTE-Pro klasse in 2016 van deze generatie van de GT. Noteer daarbij dat ook de originele Ford GT40 tussen 1966 en 1969 vier zeges in de iconische Franse etmaalrace behaalde.

Met de Ford GT LM Edition wordt de productie finaal afgesloten.

Deze Ford GT LM Edition wordt in het zilver gelakt en krijgt naar keuze blauwe of rode accenten op het koetswerk, net zoals op de racewagens in Le Mans. Deze tint komt ook terug in het interieur, op de bestuurdersstoel, de startknop, de stiknaden en inlegstukjes. De blikvanger is echter een badge op het dashboard met poeder van de krukas van de racewagen die in 2016 op het podium in Le Mans eindigde. Op de achteras ligt nog altijd de 660 pk sterke 3,5 liter Ecoboost V6, gekoppeld aan een gerobotiseerde 7-versnellingsbak met dubbele koppeling die de achterwielen aandrijft.

Ford meldt dat deze 20 stuks van de GT LM Edition al allemaal een koper vonden. De prijs werd niet meegedeeld, maar wellicht ligt die in de orde van grootte van de andere speciale reeksen van de GT, waarvan sommige meer dan 1 miljoen euro kostten.