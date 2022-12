Finalisten Auto van het Jaar bekend

Nu de vakjury de finalisten van de Auto van het Jaar heeft aangeduid, is het uitkijken naar de prijsuitreiking die dit keer plaatsvindt op het Autosalon van Brussel.

Dit jaar moest de vakjury met 61 professionele autojournalisten kiezen uit een lijstje van 45 nieuwe wagens die het voorbije jaar op de markt kwamen. Na de eerste stemronde werd de vloot uitgedund tot 7 kandidaten, waaruit de volgende weken de nieuwe Auto van het Jaar 2023 komt.

De Jeep Avenger.

Meer elektrische modellen

De shortlist van de Car Of The Year Award 2023 bestaat dit keer uit de Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Volkswagen ID.Buzz en de Japanse tweeling Subaru Solterra/Toyota bZ4X. Opvallend is dat er volgens de markttendens ook steeds meer wagens met een elektrische aandrijving in de selectie voorkomen. Daardoor is de kans groot dat de winnaar van vorig jaar, de Kia EV6, weer een 100 % elektrische opvolger krijgt.

Nu is het uitkijken naar de proclamatie die op 13 januari 2023 plaatsvindt tijdens het Autosalon van Brussel in de Heizelpaleizen.