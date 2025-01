Fietsbeurs wint aan belang

Hoewel de fietsmarkt in 2024 een dipje kende, werd er nooit meer gefietst. Door betere fietsinfrastructuur gebruiken alsmaar meer pendelaars de (elektrische) tweewieler om van en naar hun werk te rijden. Dat enthousiasme was ook voelbaar op Velofollies, de fietsbeurs die elk jaar in Kortrijk zit.

Op de beurs kunnen liefhebbers en professionals kennismaken met de nieuwste trends op de fietsmarkt. Eentje daarvan is de opmars van longtail-fietsen. Die bieden extra laadmogelijkheden zonder breder te zijn. De hype van de bakfiets lijkt voorbij, vooral omdat dit type fiets veel plaats inneemt om te parkeren en ook minder handig is op fietspaden waar het drukker wordt. Bezoekers van de beurs hadden ook een groeiende interesse voor fietsveiligheid, wat het debat voor de verplichte fietshelm weer aanzwengelt.

Tijdelijk dipje

De verkoop van nieuwe fietsen is in 2024 met bijna 6 % gedaald. Dat is vergelijkbaar met de daling die de automarkt laat optekenen. Toch ligt de economische achtergrond in de twee gevallen fundamenteel anders. De automarkt krimpt de komende jaren wellicht verder door hogere prijzen voor aankoop en gebruik. Maar ook door een veranderende urbanisatie waarbij meer en meer mensen in een stedelijke omgeving gaan wonen. Ook daarom ziet de toekomst van de fiets er een stuk rooskleuriger uit.

De dip in de verkoop is volgens experten tijdelijk want omdat die tijdens de pandemie explosief steeg, ontstond schaarste waarna veel retailers grote bestellingen plaatsten bij fabrikanten. Dat leidde tot te grote voorraden, want de meeste consumenten gaan vandaag opnieuw werken en kopen daarom minder fietsen voor hun vrijetijdsritjes. Maar omdat alsmaar meer mensen de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer, zal de interesse in (elektrisch) fietsen weer groeien.

De belangrijkste motor daarachter is vooral de fietsleasing waarbij de pendelaar op een financieel comfortabele en fiscaal gunstige manier met een kwalitatieve fiets rijdt. De wetenschap dat straks het onderwijzend personeel ook toegang krijgt tot een fiscaal interessante fietsleasing, zorgt voor een extra stimulans op de markt.