Fiat Topolino: elektrisch en verleidelijk

Met de nieuwe Topolino stort ook Fiat zich op de elektrische micromobiliteit die aan een fikse opgang bezig is.

Topolino is een bekende naam in de Fiat-geschiedenis, want de Italiaanse constructeur had reeds een succesvol model met die naam in productie tussen 1936 en 1955. De nieuwe versie van het ‘muisje’ is echter volledig een kind van deze tijd: een microcar met een elektrische aandrijving.

Dit concept is bekend, want de Fiat Topolino is afgeleid van de gelijkaardige modellen van de zustermerken binnen de Stellantis-groep: Citroën Ami en Opel Rocks Electric. De technische basis wordt dus gedeeld, terwijl de Italiaanse variant een eigen frivole look kreeg. Noteer dat de productieversie wellicht volwaardige deuren krijgt in plaats van de koordjes op de eerste beelden.

Exacte specificaties werden nog niet meegedeeld, maar gezien de verwantschap zal de Fiat Topolino ongeveer 2,4 meter lang zijn en plaats bieden aan twee personen. Voor de aandrijving zorgt een 8,2 pk sterke elektromotor die een topsnelheid van 45 km/u toelaat, wat betekent dat je er al vanaf 16 jaar mee mag rijden. De accu van 5,5 kWh verzekert een rijbereik van ongeveer 75 kilometer, wat ruimschoots volstaat voor verplaatsingen in de periferie.