Fiat staakt productie 500e

Fiat staakt tijdelijk de productie van de elektrische Fiat 500 e in de Mirafiori-site in Turijn omdat de vraag daalt en de stock groeit. De montageband zou in een eerste fase zeven dagen stilliggen.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de problemen om de elektrische auto aan de man te brengen. Steeds meer constructeurs moeten – alle groene inspanningen ten spijt – noodgedwongen de productie terugschroeven omdat vooral de Europese privéconsument de EV niet lust omwille van de forse prijs. In veel landen zijn de premies weggevallen of uitgeput waardoor de verkoop van dergelijke modellen een stevige duik nam.

Wachten

Eerder zagen we al een vergelijkbaar scenario bij Volkswagen ID. Vandaag is Fiat aan de beurt waar de verkoop van de 500 e stokt. Dat komt enerzijds door de prijs voor een elektrische 500 die bijna het dubbele bedraagt van de goedkoopste Cinquecento op benzine. Een bijkomend probleem voor het compacte Fiat-model is de recente aankondiging van een grotere Fiat 600e die ruimer is en mogelijk ook competitiever zal worden geprijsd.

Op de meeste Europese markten zien we een hetzelfde scenario waarbij de EV-markt slechts kunstmatig groeit bij de gratie van fiscale stimuli (hoge mate van afschrijfbaarheid) in het geval van bedrijfswagens of aankooppremies voor privékopers. Wanneer deze overheidssteun wegvalt, daalt de interesse bij de consument.