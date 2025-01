Fiat prijst Grande Panda

De nieuwe ‘grote’ Panda is verkrijgbaar met een hybride of elektrische aandrijving en kost minstens 18.890 euro.

Het aanbod Panda’s in het Fiat-gamma is sinds kort uitgebreid met de Grande Panda. Dit is een grotere versie van de bekende Panda die nog altijd bestaat en intussen werd omgedoopt tot Pandino. Dat betekent ‘kleine Panda’ in het Italiaans. De compacte SUV met stoere koetswerklijnen deelt zijn technische basis met de Citroën C3 uit de Stellantis-familie en je kan hem nu ook bestellen.

Intussen zijn de Belgische prijzen bekend. De 100 pk sterke mild hybride versie die een 1.2-liter benzinemotor combineert met een elektromotor kost je 18.890 euro. Voor de volledig elektrische Grande Panda-e moet je 24.890 euro neertellen. Die variant zet 113 pk op de voorwielen en heeft een 44 kWh accu aan boord die een rijbereik tot 320 kilometer haalt volgens Fiat. Dat zijn zeer competitieve prijzen voor deze aantrekkelijke nieuwkomer in het populaire marktsegment van compacte crossovers.