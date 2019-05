analyse

Fiat Chrysler hoopt op helpende hand van Renault

Urbain Vandormael Expert autosector

Met de dood van FCA-topman Sergio Marchionne en de arrestatie van zijn Renault-collega Carlos Ghosn verloor de internationale automobielwereld vorig jaar twee opmerkelijke protagonisten. Beiden waren erin geslaagd om hun respectievelijke merken via gewaagde overnames door zwaar water te loodsen. De alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi is zowaar de derde grootste constructeur geworden. FCA (Fiat Chrysler) vergaat het minder goed, de Italiaans-Amerikaanse autogroep is al enkele jaren op zoek naar een alliantiepartner en heeft zopas een aanzoek gericht aan Renault.