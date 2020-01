De bezoekers van het Autosalon kijken zaterdag af en toe vreemd of zelfs misnoegd op, want de radicale klimaatactivisten van Extinction Rebellion houden er deze namiddag verschillende kleine acties op de vele standen van de automerken. De talrijk aanwezige politie voert de actievoerders meteen geboeid af.

Volgens Extinction Rebellion zijn er intussen al 100 activisten opgepakt.

Bij de ingangen van het Autosalon wordt de grote politie-aanwezigheid meteen duidelijk. Bezoekers met rugzakken worden ook systematisch gefouilleerd.

Aan de hoofdingang kropen enkele activisten iets na de middag al op een constructie met autoreclame om er hun eigen spandoeken over te hangen. 'Stop CO2 emissions' viel er te lezen.

Binnen in de paleizen van Brussels Expo gingen de acties vanaf 13 uur van start. Activisten kropen in wagens om er speeches te geven, terwijl anderen in lippenstift boodschappen op de autoruiten schrijven of zich vastketenen aan het stuur van de auto's. Bij Peugeot werden er zelfs enkele wagens beklad met vals bloed.

Een van de flyers van climate extinction op het autosalon 😂😂 pic.twitter.com/V2L9qCjDLd — Alexander Van Rompuy (@AlexanderVanR) January 18, 2020

Klimaatactivisten op het #autosalon ... En dat voor een hoop hybride auto's. 🙉😂 pic.twitter.com/31fCPuJDgA — Kevin Cloet (@cloetn) January 18, 2020

Wanneer een actie plaatsvindt, proberen de bewakingsagenten van het salon deze met mobiele wanden af te schermen, maar dat trekt soms nog meer aandacht.

De acties duren nog tot 16 uur, wanneer Extinction Rebellion een grote slotactie wil houden.

Op Parking C worden er ook valse parkeerboetes onder de ruiten van de wagens gestoken met daarop een anti-autoboodschap.

Met de vele acties wil de radicale klimaatgroep naar eigen zeggen de leugens van de auto-industrie aan de kaak stellen.

