Elektrische Panda kost geen 25.000 euro

De komende jaren moet het brede publiek de overstap naar elektrisch rijden maken. Daaraan kan een betaalbare elektrische Fiat Panda zijn steentje bijdragen.

Er komt een nieuwe Fiat Panda die wellicht ook een elektrische variant krijgt die best betaalbaar zal zijn. Dat liet Fiat CEO Olivier François alvast doorschijnen in een interview met het agentschap Bloomberg. ‘Dit model zal nauw verwant zijn met de Citroën ë-C3 zowel qua concept, grootte als prijs’. Dat betekent dat die elektrische Fiat Panda minder dan 25.000 euro gaat kosten en daarmee heel toegankelijk wordt voor een breed publiek dat nu nog verstoken blijft van de vrij dure elektrische wagens met een degelijk rijbereik.

Meer dan 300 km rijbereik

De verwantschap tussen de Citroën ë-C3 en de Fiat Panda EV is niet meer dan logisch gezien beide merken deel uitmaken van de Stellantis Groep en de twee modellen in hetzelfde segment zitten. Over de technische gegevens van de Panda EV werd in deze fase nog niets gezegd, maar noteer alvast dat de ë-C3 over een accu van 29,2 kWh beschikt die een rijbereik van 320 kilometer toelaat en in zo’n 7 seconden van stilstand naar 100 km/u spurt. Naar alle verwachtingen zal de Panda EV gelijkaardige specificaties bieden.

Over het design is officieel evenmin iets gelost maar waarschijnlijk zal de nieuwe Panda aardig lijken op de Centeventi concept car die in 2019 werd getoond en toen al als een voorloper werd beschouwd van de nieuwe generatie van de Fiat Panda. Die wordt volgend jaar verwacht.