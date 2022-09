Elektrische Opels krijgen GSe-badge

Opel haalt zijn roemruchte GSe-badge van onder het stof en zet ze op zijn nieuwe prestatiegerichte elektrische modellen.

In de jaren 1980 gebruikte Opel de lettercombinatie ‘GSE’ om zijn sportieve wagens te tooien die voorzien waren van een op dat moment revolutionaire brandstofinjectie of ‘Einspritzung’ in het Duits. Voluit betekende GSE inderdaad ‘Grand Sport Einspritzung’, kwestie van zich te onderscheiden van de talloze GTI’s in die periode. Zo was er toen onder andere een sportieve Monza GSE aangedreven door een 180 pk 3 liter zescilinder wat toen een pittige cocktail opleverde.

De Opel Manta GSe Restomod.

Primeur voor Manta Restomod

Intussen koos men in Rüsselsheim voor OPC of GSi om de sportieve modellen uit het gamma aan te duiden. Maar nu duikt het GSe-label dus weer op. Weliswaar in een andere context, want de GSe-badge zal de nieuwe prestatiegerichte elektrische modellen van Opel sieren. Een beetje naar het voorbeeld van Volkswagen met GTX, dat ook de krachtigere, snellere en sportievere elektrische varianten op die manier onderscheidt.

De GSe-badge dook voor het eerste op de Manta GSe Elektromod op, maar zal dus weldra ook zijn weg naar de productiemodellen vinden. Momenteel heeft Opel al de 100 % elektrische Corsa-e en Zafire-e Life in het gamma, maar binnenkort wordt dat aanbod uitgebreid met batterij-aangedreven versies van de Mokka en de Astra en later ook de rest van de range. En voor de meeste daarvan zal eveneens een krachtige en sportieve variant met een GSe-badge voorzien worden.