Elektrische BYD Atto 3 zorgt voor vonken

Het Chinese automerk BYD maakt zijn debuut op de Belgische markt met de Atto 3. Dit is een compacte elektrische crossover die niet van plan is een figurantenrol te spelen.

BYD is hier nog onbekend maar vormt wereldwijd een referentie op de markt van batterijen, zonnepanelen en ook … elektrische auto’s. Het Chinese merk profiteert van het Autosalon 2023 om zijn Belgisch offensief in te zetten. Het volledig elektrische aanbod bestaat uit de Han, een premium berline, de Tang, een grote SUV met zeven zitplaatsen, en de Atto 3, een crossover die zich in het belangrijke C-segment positioneert.

Vertrouwd gevoel

Met dit laatste model konden we al rijden op onze wegen en dat viel goed mee. In de eerste plaats omdat de BYD Atto 3 in grote mate aan onze verwachtingen voldoet en zich toch weet te onderscheiden. Zo heeft de crossover met een lengte van 4,45 meter een handig formaat, biedt zijn elektromotor van 205 pk voldoende pit en is het reële rijbereik van zo’n 380 km (WLTP 420 km) best aanvaardbaar. Daarnaast leveren het dragon face design van de voorpartij, het drakenschubbenmotief op de C-stijl en het draaibare multimediascherm op de middenconsole toch de bling-bling waar Aziaten zo dol op zijn.

Onderweg overtuigt de Atto 3 met een degelijk compromis tussen rijdynamiek en comfort, waardoor een dagelijkse rit zeer aangenaam verloopt. Een schot in de roos dus deze crossover van BYD. Enkele punten van kritiek zijn de afwezigheid van een frunk, een ruimte vooraan handig om de laadkabels in op te bergen, het snerpende waarschuwingsgeluid voor voetgangers bij lage snelheid en het feit dat het multimediasysteem enkel in het Engels of… Chinees communiceert.

Dan is er nog het prijskaartje van 45.590 euro. Niet weinig, maar weet dat de BYD Atto 3 compleet uitgerust wordt geleverd, met onder meer een warmtepomp, een panoramisch schuifdak, een elektrische achterklep en een adaptieve cruise control. Nog een belangrijke troef: de BYD Atto 3 is meteen uit stock leverbaar en kent dus geen lange levertijden in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten.