Einde atmosferische V12 bij Lamborghini

Ook de sportieve automerken zetten de elektrificatie in. Lamborghini brengt nog een laatste eerbetoon aan zijn potente V12 met twee exclusieve modellen: Invencible en Autentica.

Eigenlijk zijn het de ultieme varianten van de Aventador die uit 2012 stamt en door het Lamborghini Centro Stilo nog eens onder handen werd genomen. De Invencible is een coupé en de Autentica een roadster waarmee onder de blote hemel gereden kan worden. In beide gevallen zit er centraal de atmosferische 6,5 liter V12 met een vermogen van 780 pk en een koppel van 720 Nm, die naar de vier de wielen worden gesluisd via de gerobotiseerde ISR-transmissie.

De Lamborghini Autentica.

Zeer exclusief

Deze modellen worden zonder twijfel een collector’s item want het zijn de laatste Lamborghini’s zonder elektrische bijstand voor de aandrijving. Een prijs is er nog niet op geplakt, maar omdat er van zowel de Invencible als de Autentica maar één exemplaar wordt gebouwd, zal het prijskaartje ongetwijfeld even indrukwekkend zijn als deze bolides zelf.

In deze modellen zijn heel wat verwijzingen naar vroegere Aventor-creaties te herkennen, zoals de Reventon, de Veneno of de Essenza SCV12. De Invencible is veruit het opvallendst van deze twee unieke modellen met zijn rood-zwarte kleuren die ook in het interieur terugkomen. De Autentica is wat discreter in een grijze tint met gele accenten en verwijst met zijn rolbeugels ook naar de open sportprototypes van weleer.