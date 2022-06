EDI wil laadpalen installeren op privéparkings

EDI Network wil het aantal laadpalen danig uitbreiden door publiek toegankelijke laadunits te plaatsen op privéparkings.

EDI is een startup van Lab Box, een dochterfirma van D’Ieteren en dat is het bedrijf dat tal van automerken uit de VW-groep in België commercialiseert. EDI houdt zich bezig met laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Dat gaat van fysieke laadstations op maat van particulieren en bedrijven, tot het verdelen van laadpassen die EV-rijders in heel Europa kunnen gebruiken.

Het is nu de bedoeling dat EDI Network de drempel voor bedrijven, commerciële ruimten, sportcentra, feestzalen, hotels of restaurants verlaagt door oplaadinfrastructuur te voorzien. EDI Network wil de service aanbieden zonder dat zij moeten investeren in de plaatsing van de toestellen. Ook wat betreft het onderhoud, het achterliggende administratieve beheer en de facturatie van de laadsessies wil EDI Network de partners ontzorgen.

EDI is vooral op zoek naar locaties waar gebruikers van elektrische voertuigen parkeren en laden willen combineren. Het is de bedoeling dat een EV-rijder niet op zoek moet gaan naar een mogelijkheid om te laden, maar het voertuigen kan laden tijdens het sporten of winkelen. De parkings waar de laadinfrastructuur komt, moeten wel 24 uur op 24 toegankelijk zijn en er moeten de nodige faciliteiten zijn wat betreft elektrische installatie waarop de technici van EDI kunnen aansluiten.