e.Volution Space kan eeuwig rijden

Auto’s zijn tegenwoordig snel achterhaald omwille de evoluerende technologie en regelgeving. Maar daar brengt de Universiteit van Aken een geniale oplossing voor.

Wat wordt de aandrijving van de toekomst? Niemand weet het zeker… Veel gebruikers rijden intussen met een hybride of elektrische auto, maar binnenkort kan ook waterstof de optimale oplossing bieden voor schoon en uitstootvrij verkeer. Die onzekerheid bezorgt de consument kopzorgen: welke type auto moet hij nu of de volgende jaren kopen?

Maar als hij nu eens niet moest kiezen voor een bepaald type aandrijving en er een wagen bestond die voortdurend kan evolueren? Dat concept werkte de Universiteit van Aken uit met de e.Volution Space. Dit is een hybride waterstofauto die in principe eeuwig kan blijven rijden.

Hoezo? Het idee is dat deze wagen elke vijf jaar een update krijgt van zowel de software als de hardware. Zo kan hij eenvoudig mee-evolueren met de technologie en de regelgeving en is het de bedoeling dat hij op die manier minstens 50 jaar kan meegaan.

De e.Volution Space is een 4 meter lange SUV met een 190 pk sterke hybride aandrijflijn die twee elektromotoren combineert met een batterijpakket van 40 kWh en een tweecilindermotor op LPG die als zogenaamde range extender fungeert. Zo kan je tot 200 kilometer zuiver elektrisch rijden, plus nog eens 250 kilometer extra op de verbrandingsmotor. Tegelijk is er al een mogelijkheid voorzien om eenvoudig over te schakelen op een andere technologie, zoals een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit en een rijbereik van 750 kilometer moet garanderen.

Het hele concept geeft duurzaamheid in de autosector een totaal nieuwe dimensie, waarbij een langdurig gebruik van een voertuig centraal staat. Tegelijk werd ook aan hergebruik van componenten gedacht, zoals de accu die een tweede leven kan krijgen als thuisbatterij. In de e.Volution Space zit dus toekomstmuziek.