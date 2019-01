Duitse automobielclub ADAC verkiest Hyundai Ioniq Elektro tot milieuvriendelijkste auto

Op de laatste dag van de Brussels Motor Show stapten in het centrum van Brussel zo'n 70.000 betogers op in de grootste klimaatmars ooit in ons land. 'De wereldwijde klimaatopwarming is een ernstig probleem. Onmiddellijke actie op nationaal niveau is noodzakelijk,' aldus hun boodschap aan iedereen die het horen wilde. Her en der werd gevreesd dat een delegatie zou afzakken naar het autosalon om daar hun actie kracht bij te zetten, maar die vrees bleek ongegrond.

...