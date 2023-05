DS9 krijgt nieuwe topversie

De statige DS9 onderging enkele wijzigingen voor het model 2023, waarbij het aanbod wordt uitgebreid met een nieuwe topversie die Opera heet.

DS is het luxemerk binnen de Franse tak van de Stellantis autogroep. De modellen mikken altijd op de hogere en premiumsegmenten waarbij de DS9 het gamma bovenaan afrondt. De luxueuze en verfijnde berline profileert zich ook als een challenger van de Duitse topmerken. Om daar een vuist tegen te maken moet je echter goed bij de les blijven.

Vandaar dat het model 2023 van de DS9 weer een update krijgt met een uitgebreidere uitrusting en een nieuwe topversie. Zo is er een nieuw infotainmentsysteem voorzien dat de naam DS Iris System kreeg. Het pakt uit met een nieuwe multimediamodule met een 12” aanraakscherm, een nieuwe interface die widgets gebruikt en een 3D-navigatie die de gekozen route in real time aan de verkeersomstandigheden aanpast en ook extra informatie weergeeft over andere de brandstofprijzen onderweg. Dit nieuwe infotainmentsysteem is ook compatibel met de My DS-applicatie, zodat een smartphone automatisch gekoppeld kan worden.

Opera

Verder worden de gekende uitrustingsniveaus Rivoli en Performance Line uitgebreid met een nieuwe topversie: Opera. Die krijgt een uitgebreidere standaarduitrusting die onder meer de Active Scan Suspension met cameragestuurde demping, het Extended Safety Pack met DS Drive Assist voor autonome rijfuncties, de DS Night Vision en een interieurbekleding in nappaleder omvat.

Op vlak van aandrijvingen zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. Er is nog altijd de keuze uit twee plug-inhybride varianten: de DS 9 E-Tense 250 en de DS 9 E-Tense 360 4×4. In de Opera topuitvoering kosten die respectievelijk 75.650 euro en 85.000 euro.