Aangezien er dit jaar geen Autosalon op de Heizel wordt georganiseerd, creëerde Mazda toch het 'salongevoel' op een parking in Sint-Pieters-Leeuw met de 'Mazda Drive Thru Experience'.

Automerken gaan dezer dagen bijzonder creatief te werk om hun modellen bij het publiek te promoten nu het jaarlijkse Autosalon van Brussel niet plaatsvindt ten gevolge van de coronacrisis. Zo zette Mazda een corona proof 'Drive Thru Autosalon' op poten, waarbij de bezoekers in hun auto een parcours konden afleggen om van dichtbij kennis te maken met het gamma van het Japanse merk. De auto's werden gepresenteerd op mini-stands en de bezoekers kregen QR-codes om voor elk model een filmpje te bekijken. Op deze manier wou Mazda de autoliefhebbers in januari toch even dat vertrouwde 'salongevoel' bezorgen.

Daarnaast creëerde Mazda ook zijn virtuele showroom. Daarin vind je voor elk model een showroomvideo met de belangrijkste kenmerken, alle informatie over de modellen, een mini-configurator en alle bijzondere januari-condities. De bezoeker van de virtuele showroom kan zijn vragen via live chat of videochat voorleggen aan de productexperts en informanten, die elke dag van 9 tot 21 uur ter beschikking staan, en dit tot en met 31 januari. Zij kunnen meer vertellen over de modellen, maar ook offertes maken of testritten met de wagens boeken.

