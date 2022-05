Dit is de nieuwe VW Amarok

Volkswagen liet al wat los over de nieuwe generatie van de Amarok. Die stoere pick-up wordt een maatje groter en komt er verrassend genoeg enkel met dieselmotoren.

De beelden van de VW Amarok geven al een aardige indruk van de proporties van het nieuwe model dat nog dit jaar op de markt komt. Grote verrassingen vallen er niet te noteren, want pick-ups houden het in de regel nogal eenvoudig op stilistisch vlak met een hoekige cabine en laadbak. De volgende generatie van de Amarok vormt daarop geen uitzondering. Ook omdat de ontwikkeling samen gebeurde met de eveneens vernieuwde Ford Ranger en beide pick-ups dus gelijkaardige trekken, afmetingen en technische kenmerken vertonen.

De nieuwe Ford Ranger is intussen al op de markt en ook de nieuwe Amarok zal nog in 2022 bij de Volkswagen-dealers verschijnen. We zitten nu in de allerlaatste fase voor de lancering. Vandaar dat het Duitse merk nog enkele teaserplaatjes verspreidt en – wat karige – technische informatie bekendmaakt.