Deelauto maar niet uit idealisme

Meer en meer Belgen kiezen voor een deelauto en de groeicijfers lijken te matchen met de (tegenvallende) verkoopcijfers van nieuwe en gebruikte auto’s door vooral privékopers.

Volgens koepelfederatie Autodelen.net is het aantal gebruikers van deelwagens het voorbije jaar met 40 % gestegen tot 120.000 gebruikers eind 2022. Deze stijging komt niet als een verrassing omdat privébezit van een wagen wordt ontmoedigd. Enerzijds is er de overheid die sturend opereert door via lage emissiezones, een prijzige fiscaliteit en een ontradend parkeerbeleid vooral de privégebruiker treft.

Anderzijds is er de economische realiteit die het privébezit van een auto steeds complexer maakt want niet alleen de prijzen zijn de afgelopen twee jaar met een kwart gestegen, ook de beschikbaarheid van betaalbare modellen (die de privékoper kan en wil betalen) is er op achteruit gegaan. De halfgeleidercrisis in de post-covidperiode gevolgd door schaarste door de oorlog in Oekraïne zijn hier niet vreemd aan.

In die zin is het een te verantwoorden keuze om een schaars product als een auto met meer mensen te gebruiken. Statistieken leren dat een privéwagen 90 % van de tijd niet wordt gebruikt en vaak openbare parkeerruimte inneemt. Ander cijfermateriaal geeft aan dat 1 deelwagen afhankelijk van de locatie door 3 tot 10 bestuurders wordt gebruikt.

Modal shift

Deze cijfers leren dat een modal shift is ingezet van exclusief autobezit naar individueel autogebruik. Voor veel van die gebruikers is het goedkoper om een deelauto te ‘huren’ in plaats van een privéwagen de klok rond te moeten financieren. Hoewel het systeem – uitgedrukt in gemiddelden – perfect lijkt te werken, zijn er ook beperkingen en die blijken vooral seizoensgebonden.

Gezinnen die hun tweede wagen schrappen, hebben een bovengemiddeld hoge vraag naar tijdelijk vervoer op koude, natte winterdagen om bijvoorbeeld hun kinderen (uitzonderlijk) naar school te rijden. Ook in vakantieperiodes stellen gebruikers vaak vast dat de piek in de vraag het aanbod overtreft. Vooraf plannen is cruciaal om te voorkomen dat je als gebruiker ‘uit de boot valt’.