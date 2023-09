‘Deconnecteren’ in autoland

Mobiliteitsorganisatie Touring trekt aan de alarmbel wat betreft geconnecteerde voertuigen. Wanneer deze voertuigen tweedehands worden doorverkocht, zijn ze vaak nog gelinkt aan de telefoon van de vorige eigenaar, zo blijkt.

GSM wordt extra sleutel

Steeds meer voertuigen kunnen geheel of gedeeltelijk ‘bediend’ worden middels een app op de smartphone en soms kan de constructeur ook vanop afstand meekijken. De meest courante toepassingen zijn het consulteren van data zoals brandstofvoorraad, service-intervallen en mogelijke foutcodes. Tal van merken bieden – vaak via een abonnementsformule – extra diensten aan zodat je de wagen met de GSM kan vergrendelen of openen. Er zijn zelfs functies waarbij je de wagen kan lokaliseren, maar ook de airco of de verwarming vooraf kan inschakelen zodat het interieur behaaglijk is wanneer je in de wagen stapt. Constructeurs kunnen via deze gateway ook diensten aanbieden met extra abonnementsformules zoals verwarmde stoelen (VW groep) tot zelfs batterijhuur (Renault) waardoor ze via een muisklik in hun datacenter bepaalde functies kunnen activeren, deactiveren, of – indien nodig – software-updates ‘over the air’ uitvoeren.

ADAC-onderzoek

Op zich is dergelijke technologie vooral bedoeld om het de gebruiker makkelijker te maken, maar onderzoek van het Duitse ADAC leert dat het erg complex is om één en ander uit te schakelen wanneer een voertuig naar een nieuwe eigenaar gaat. We zijn gewend om twee originele sleutels te overhandigen bij een verkoop, maar aan de GSM’s die precies dezelfde functionaliteit hebben wordt veel minder gedacht.

Daarom vraag Touring dat constructeurs op het centrale display van een auto aangeven hoeveel sleutels of devices ‘geconnecteerd’ zijn met het voertuig. De mobiliteitsorganisatie adviseert tweedehandskopers verder om in de verkoopovereenkomst te stipuleren dat alle ‘digitale connecties’ met de vorige gebruikers uitgeschakeld zijn. Op dit ogenblik is het voor de consument erg moeilijk om dit te achterhalen en al te vaak stoot de tweedehandskoper op een muur van bureaucratie bij (buitenlandse) callcentra die waken over dergelijke online toepassingen.