Porsche blijft verbazen. De geschiedenis van de Duitse sportwagenbouwer gaat terug tot 1947 en bestaat uit een aaneenschakeling van ups en downs. Het van oorsprong Oostenrijks familiebedrijf is uitgegroeid tot het paradepaard van de grote Volkswagen Group en verkoopt ondertussen meer SUV-modellen dan sportwagens. Met die kanttekening dat de Cayenne en Macan qua prestaties en rijplezier een zeer hoog sportwagenniveau bezitten. Getuige daarvan de nieuwe Cayenne Coupé.

Met de geboorte op 3 september 1875 van Ferdinand Porsche in het Oostenrijkse Maffersdorf begint een onwaarschijnlijk verhaal. De derde zoon van een hardwerkende blikslager was hoogbegaafd en had slechts één doel voor ogen: de wereld imponeren met zijn technische kennis.

...