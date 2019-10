Tot midden de jaren tachtig bekleedde de merkengroep rond Fiat Chrysler, met ook nog Alfa Romeo en Maserati, een vooraanstaande positie in de internationale autowereld maar de hoogvlieger van weleer heeft van zijn pluimen verloren. Wij onderwierpen de nieuwe Maserati Levante aan een testrit en waren onder de indruk.

Schrijven over Maserati is teruggaan in de geschiedenis. Op 14 december 1914 startten de broers Alfiero, Ettoro en Ernesto Maserati in Bologna met een eigen garage, als eerbetoon aan hun oudste broer Carlo. Die leidde een bedrijf in motoronderdelen maar stierf op jonge leeftijd. Zijn voorbeeld inspireerde zijn broers om in zijn voetsporen te stappen. Die hadden echter geen rekening gehouden met de eventualiteit van een wereldoorlog en toen Alfiero en Ettoro korte tijd later onder de wapens werden geroepen, werd hun 17-jarige broer Ernesto van de ene dag op de andere gebombardeerd tot grote baas van het kleine familiebedrijf. Na de oorlog namen zijn oudere broers de draad weer op en werd een vierde broer, de kunstzinnige Mario, belast met het ontwerpen van een merkteken. Dat resulteerde in het logo met een drietand, een knipoog naar hun geboortestad.

...