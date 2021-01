Een nieuwe Leaf e+. De derde generatie Qashqai. En de gloednieuwe Ariya. In 2021 geldt voor Nissan dat alle goede dingen uit drie bestaan.

Met Leaf effende Nissan in 2010 het pad richting elektrificatie. De voorbije tien jaar bleef de Japanse constructeur constant verbeteringen aanbrengen waardoor Leaf tot de referentie in zijn segment uitgroeide. De allernieuwste Leaf e+ beschikt over een autonomie van 385 kilometer waardoor hij geschikt is om als eerste wagen van het gezin te fungeren. Dat opent voor Leaf nieuwe perspectieven op de leasemarkt. In 2007 oogstte de eerste Qashqai veel applaus voor zijn revolutionair concept. In geen tijd veroverde de crossover avant la lettre de harten van ontelbare mensen, de Qashqai groeide uit tot het best verkopende Nissan-model. De derde generatie staat op het nieuwe CMF-C-platform, biedt veel binnenruimte, rijplezier en een hoog comfortniveau. Hij kan ook lange ritten met het gezin aan. Het ontwerp is van het Europese designteam van Nissan. Dankzij lichtgewicht metalen is de stijfheid van het koetswerk met 41 procent toegenomen, wat de soepele rijdynamiek van de Qashqai verklaart. Als eerste Nissan-model in Europa is deze derde generatie beschikbaar met een innovatieve e-Power-aandrijving. Dat houdt in dat de wielen worden aangedreven door een elektromotor die van stroom wordt voorzien door een benzinemotor die als generator fungeert. Daarnaast is hij leverbaar met een 1.3 liter benzinemotor in twee vermogensvarianten, beide met mild hybrid-technologie. In het najaar is het dan de beurt aan de Ariya, een elektrisch aangedreven coupé-crossover met een autonomie tot 500 kilometer. Volgens sales director Nissan Belux Hamza Chaaban 'de perfecte partner voor woon-werkverkeer en weekendtrips met het gezin. De Ariya is het eerste productiemodel dat de nieuwe elektrische merkidentiteit van Nissan laat zien en onze nieuwe designtaal Timeless Japanese Futurism belichaamt. Deze visie eert Nissans DNA met voortreffelijk vakmanschap, maar biedt tegelijk een fris perspectief van onze kijk op een meer verbonden en geëlektrificeerde toekomst.' De Ariya wordt gebouwd op een gloednieuw EV-platform en omvat de drie hoofdpijlers van Nissan Intelligent Mobility (Intelligent Power, Intelligent Drive en Intelligent Integration). De Ariya komt in vijf versies op de Europese markt, met voorwiel- en vierwielaandrijving en accu's met een vermogen van 63 kWh tot 87 kWh. De ontwerpers kozen voor een strak en naadloos design. De frisse voorzijde verpersoonlijkt de Japanse term iki, die staat voor een chic en moedig esthetisch ideaal. Het schild met het nieuw vormgegeven Nissan- merklogo getuigt daarvan.