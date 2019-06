De geslaagde (r)evolutie van de Renault Clio

Urbain Vandormael Expert autosector

Vrijwel alle volumemerken leven bij de gratie van enkele kaskrakers. Bij Renault is dat de Clio, de nummer één binnen zijn segment en eervolle nummer twee over alle segmenten heen. De Clio is ondertussen aan zijn vijfde generatie toe en de verwachtingen zijn hooggespannen. Een eerste testrit moet uitwijzen of die ook worden ingelost.