De blikvangers van het autosalon van Genève in woord en beeld

150 wereld- en Europese premières op een totaal van 900 tentoongestelde modellen, dat zegt alles over het grote belang van de Geneva International Motor Show voor de internationale automobielwereld. Genève is hét jaarlijkse rendez-vous voor de professionals uit de sector, de ruim vijfduizend journalisten hebben keuze te over uit hooggeplaatste gesprekspartners. Autofans kunnen nog tot zondag 17 maart terecht in Palexpo voor een bezoek aan de stands.