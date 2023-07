Dacia Spring wordt volwassen

Dacia heeft met de Spring al een tijd een betaalbare elektrische wagen in huis, ook voor privékopers. Nu brengt de Roemeense Renaultdochter een Spring met meer vermogen en een fraaiere uitrusting.

Het lijkt een beetje dubbel, want hoewel Dacia de volledig elektrische Spring in zijn basisversie aanbiedt vanaf net geen 21.000 euro, kiezen de meeste Daciakopers toch voor een hoger uitrustingsniveau. Dat geldt overigens ook voor de andere modellen uit het Dacia-gamma. Voor deze klanten lanceert Dacia het Extreme-uitrustingsniveau dat niet alleen bijkomende accessoires maar ook een stoere look omvat.

Net als de Duster (SUV) wil men de overige modellen een avontuurlijk outdoorkarakter geven met matzwarte koetswerkelementen zoals de dakrails, kunststof beschermingspanelen in de deuren, kunststof wielkastranden en een stel aluminiumen velgen met zwarte afwerking. De spiegelkappen en de merknaam op de kofferklep komen in contrasterend koperbruin. Binnen herken je de Extreme-versie aan koperbruine toetsen bijvoorbeeld aan de ventilatieopeningen in combinatie met de stof op het dashboardoppervlak en de deurpanelen.

Extra vermogen

Veel Springrijders gaven aan dat het beperkt vermogen van de compacte EV volstond voor in en rond de stad, maar 45 pk blijkt anno 2023 net iets te weinig om ook comfortabel op de snel- of de ringweg te rijden. De constructeur monteert daarom een krachtigere elektromotor die 65 pk sterk is en qua vermogen dicht in de buurt zit van de eerste generatie Renault Zoe. De 20 pk extra maken een wereld van verschil aan het stuur van de Spring die voortaan in alle omstandigheden vlot mee kan met het verkeer.

Ondanks het extra vermogen blijft het wagentje vrij betaalbaar met een prijs vanaf 22.690 euro. Dacia levert deze krachtigere variant enkel in combinatie het Extreme-afwerkingsniveau. De 65 pk variant beschikt over dezelfde batterij als de basisversie en die heeft een capaciteit van 28,3 kWh, goed voor een rijbereik van 220 km. Dat is amper 10 km minder dan de versie met 45 pk, wat aangeeft dat de nieuwe motorisatie niet alleen krachtig maar ook efficiënt is.