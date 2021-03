Dacia lanceert zijn eerste elektrische model en maakt daar meteen een prijzenkraker van. De Spring kost 16.990 euro en wordt daarmee de goedkoopste elektrische wagen op onze markt.

Dacia heeft een reputatie hoog te houden als budgetmerk en hanteert deze prijzenpolitiek ook voor het nieuwe elektrische gamma dat nu wordt uitgerold. De Spring bijt de spits af en vertoont een zeer aantrekkelijke basisprijs van 16.990 euro voor de Comfort-versie, waar geen enkele concurrent aan kan tippen.

Tot de standaarduitrusting behoren onder meer de led-dagrijverlichting, een manuele airco en 14-duims velgen. Ook de rijkelijker uitgeruste Comfort Plus blijft met een prijskaartje van 17.990 euro een koopje in dit segment en biedt daar bovenop nog een navigatiesysteem, een achteruitrijcamera, een stalen reservewiel en frivole oranje accenten.

De Dacia Spring heeft een rijbereik van 230 km © GF

Het aanbod van deze vierzitter met crossoverallures is bewust zeer eenvoudig gehouden. Er is maar één motorversie, Electric 45, die beroep doet op een batterij van 27,4 kWh en een elektromotor met 45 pk en 125 Nm. Daarmee accelereer je van 0 tot 100 km/u in 19,1 seconden, terwijl de topsnelheid 125 km/u bedraagt. Het WLTP-rijbereik bedraagt 230 km, maar loopt op tot 305 km in de stadscyclus. Volledig bijtanken aan een snellader duurt volgens Dacia 56 minuten.

Deze 100% elektrische Spring kan je vanaf 15 april bestellen bij de Dacia-dealers die de eerste exemplaren in het najaar zullen leveren aan hun klanten.

