D-Day voor autosector

Op 5 maart wil de Europe Commissie een nieuw actieplan voor de Europese autosector voorleggen. Dan moet duidelijk worden of er uitstel komt van de snelle elektrificatie van de automarkt. Of komen er opnieuw steunmaatregelen voor dat proces?

Autoconstructeurs trokken bij monde van de ACEA, de Europese organisatie van autoconstructeurs, aan de alarmbel omdat de vooropgestelde CAFE-norm (Corporate Average Fuel Economy) voor veel merken niet haalbaar blijkt. Deze norm stelt dat de gemiddelde emissie van alle verkochte modellen op Europese bodem voor elke producent afzonderlijk onder de 95 gram CO2/km moet liggen.

Sommige merken – bijvoorbeeld BMW – halen de norm met de vingers in de neus. Voor constructeurs die goedkopere modellen en dito technologie aanbieden voor de minder begoede (privé)koper liggen de zaken anders. Het voorbije autosalon leerde dat de privéconsument weer auto’s koopt. Maar die consument kiest niet massaal voor CO2-arme, elektrische voertuigen maar voor mild hybride of serieel hybride modellen. In een modale gezinswagen hoesten dergelijke thermische motoren per definitie meer dan 95 gram CO2 per km uit.

De voorbije weken is een en ander op scherp gesteld. In Duitsland gaf de nieuwe bondskanselier Friedrich Merz (CDU-CSU) duidelijk aan dat hij zijn land en bij uitbreiding Europa opnieuw economisch sterk wil maken. Hij had het ook over het ondersteunen van de auto-industrie. Hoe dat zal gebeuren en of de vergroening trager moet, zal eerstdaags blijken. Mogelijks wordt de evenwichtsoefening nog complexer in het licht van de invoertaksen (25 %) die de VS op Europese producten willen heffen.