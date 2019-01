Coyote lanceert opnieuw carpoolplatform voor autosalon

Het bedrijf, bekend van de radarverklikkers en rijhulpsystemen, schaart zich daarmee achter het initiatief #WeAreMobility van organisator Febiac, dat gewijd is aan bestaande en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Het principe is eenvoudig: bestuurders die plaats vrij hebben in hun auto, schrijven zich op de website in en geven aan hoeveel plaatsen ze beschikbaar hebben, wat de plaats van afspraak is en hoe laat hij of zij vertrekt. Wie vervoer zoekt, schrijft zich in op de website, geeft aan hoeveel plaatsen hij of zij zoekt en wat de ideale vertrekplaats en -tijd zijn. Het platform brengt vervolgens mensen met dezelfde behoeften in contact.

Coyote wijst ook op het voordeel dat carpoolers de parkingkosten voor het autosalon kunnen delen. Wie carpoolt via het platform, krijgt bovendien een cadeaupack en maken kans op nog andere prijzen op de stand van het bedrijf op het autosalon, in de patio.

Tijdens de eerste editie van het platform vorig jaar werden volgens Coyote bijna 2000 carpools via de website georganiseerd. Meer info.