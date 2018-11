Constructeurs zetten in op solide-state batterijen

In een lithium-ion batterij zorgt een ionenoverdracht in een elektrolytische vloeistof voor de opwekking van elektrische stroom. In een solide-state batterij is deze vloeistof vervangen door een vaste stof. Het voordeel is dat dit concept beter bestand is tegen oververhitting, dus minder risico loopt op explosie, en bovendien ook beter tegen de koude is opgewassen. De energiedichtheid zou ook drie maal hoger zijn dan in een lithium-ion batterij, wat betekent dat ze een driemaal grotere autonomie toelaat bij dezelfde omvang. Daarnaast zijn deze batterijen stabieler en kunnen ze in enkele minuten opgeladen worden.

Is dit dus de magische oplossing? Ja, maar¿ De te gebruiken materialen moeten nog verder onderzocht worden en zijn sowieso zeer duur. Daarvoor onderzoeken de constructeurs samen met de specialisten nog verschillende pistes: glas, ceramiek, zeldzame metalen, ¿ Dit wordt een geweldige technologische wedloop waar België aan deelneemt via het chemiebedrijf Solvay, samen met onder andere Total. Het gebruik van deze technologie in een seriewagen zou echter nog niet mogelijk zijn voor 2025-2030. In afwachting perfectioneren de constructeurs verder de huidige lithium-ion batterijen die ze toegankelijker willen maken.(Belga)