Citroën ë-C3: betaalbaar elektrisch

Elektrisch rijden komt binnen ieders bereik met de Citroën ë-C3 die met de nieuwe overheidspremie slechts 18.300 euro kost.

Er zijn al heel veel elektrische auto’s op de markt, maar betaalbare modellen met een degelijk rijbereik blijven zeer schaars. Dat betekent dat de grote doorbraak van elektrisch rijden voor het brede publiek nog even uitblijft. De autosector belooft echter een nieuwe generatie EV’s die betaalbaar zullen zijn voor (bijna) iedereen.

Met de nieuwe Citroën ë-C3 lijkt die revolutie finaal te zijn ingezet. Het Franse merk uit de Stellantis autogroep onthulde deze compacte crossover voor het B-segment met veelbelovende specificaties. De vijfdeurs heeft een fraai voorkomen, een 44 kWh accu waarmee een WLTP-rijbereik van 320 kilometer mogelijk is en een prijskaartje van 23.300 euro. Die prijs kan vanaf 2024 nog met 5.000 euro zakken, dankzij de subsidie die de Vlaamse overheid toekent bij de aankoop van een nieuwe EV.

Dat betekent dus dat je een gloednieuwe 100 % elektrische Citroën ë-C3 op je oprit kan zetten voor slechts 18.300 euro. Bovendien zou er in 2025 nog een goedkoper instapmodel met een beperkte uitrusting en een kleinere actieradius komen voor slechts 19.900 euro. Dan zal de EV-premie weliswaar dalen tot 4.000 euro, maar dat betekent dat de bodemprijs van de Citroën ë-C3 dan zakt tot 15.900 euro.

Game changer

Wordt dit de lang aangekondigde game changer? Het zou wel eens kunnen, want zo koop je eindelijk voor een schappelijke prijs een degelijke en EV die voor meer kan dienen dan enkel rond de kerktoren te rijden. ‘For everyone, like no one,’ is dan ook een gepaste slogan die Citroën gebruikt bij de lancering van de ë-C3.

Noteer verder nog dat de Citroën ë-C3 op de voorwielen wordt aangedreven door een elektromotor met 113 pk, in 11 seconden naar 100 km/u spurt en een topsnelheid van 135 km/u haalt. Snelladen kan aan 100 kW zodat de accu in amper 26 minuten van 20 naar 80 procent gevuld kan worden. Dit zou wel eens een gigantisch verkoopsucces kunnen worden.