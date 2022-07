Chinees BYD nu ook in België

Chinese automerken overspoelen de Europese markt. Een interessante nieuwkomer is BYD Auto die nog dit jaar zijn elektrische wagens online wil verkopen in België.

BYD is de afkorting van de slogan ‘Build Your Dreams’ die het Chinese merk zonder scrupules voert. Op de eigen markt is dit bedrijf een belangrijke speler met een ruim aanbod aan voertuigen – auto’s, bestelwagens, bussen, vorkliften… – vaak met een elektrische aandrijving. Intussen zette BYD Auto de stap naar de Europese markt via Noorwegen, waar de modellen Tang en Han al een tijdje rondbollen. Nu volgt een verder expansie in de andere Europese landen waaronder België.

In ons land komt BYD Auto onder de vleugels van Inchcape, het bedrijf dat al voor de verdeling van de Japanse merken Toyota en Lexus instaat. Over de exacte modaliteiten en het modellenaanbod is momenteel nog niets in detail bekend. Wel zou verkoop niet op de klassieke wijze via verdelers verlopen, maar via een digitaal platform. Een manier van werken die al door verschillende nieuwe elektrische automerken (bv. Polestar) wordt toegepast en wellicht de toekomst is op de automarkt.

Welk gamma?

Wat het gamma betreft maakt de Tang een goede kans om daarin de blikvanger te worden. Dit is een elektrische SUV met twee elektromotoren, goed voor een systeemvermogen van bijna 500 pk en een batterijcapaciteit van 108,8 kWh die een rijbereik van meer dan 700 kilometer zou verzekeren volgens de Chinese CLTC-cyclus.

Wellicht wordt daar de Han aan toegevoegd, een bijna 5 meter lange berline in de stijl de Tesla Model 3. Deze wagen beschikt over vierwielaandrijving en twee motoren die samen bijna 500 pk leveren, terwijl het accupakket van 77 kWh een actieradius van een goede 600 kilometer zou garanderen.