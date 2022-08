Californië wil verkoop benzine- en dieselauto’s verbieden vanaf 2035

Ook in de Amerikaanse staat Californië nadert het einde van de benzine- en dieselauto’s. Vanaf ten laatste 2035 zouden er enkel nog uitstootvrije auto’s verkocht worden, zo blijkt uit een tekst die later deze week wordt goedgekeurd.

De California Air Resources Board, de instantie die instaat voor de luchtkwaliteit, stemt donderdag over de maatregel. Daarmee zouden de doelstellingen geofficialiseerd worden die gouverneur Gavin Newsom in september 2020 naar voren had geschoven.

In een eerste fase, vanaf 2026, zou een derde van de nieuwe wagens uitstootvrij moeten zijn. In 2030 moet het aandeel groeien tot twee derde, en vanaf 2035 zouden enkel nog elektrische auto’s, waterstofauto’s en sommige hybride voertuigen verkocht mogen worden.

Californië is al langer een voorloper op het vlak van klimaatverandering en energietransitie, en met een markt van 40 miljoen consumenten hebben de plaatselijke normen een grote impact op de productie in de Verenigde Staten.

Het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Israël willen de verkoop van nieuwe diesel- en benzineauto’s tegen 2030 stopzetten. Noorwegen mikt op 2025. In de Europese Unie wordt momenteel onderhandeld over een voorstel om vanaf 2035 de verkoop van deze voertuigen te bannen.