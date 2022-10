BYD opent eerste Belgische showroom in Zaventem

Er is een nieuw Chinees automerk op de Belgische markt: BYD of voluit Build Your Dreams opende begin oktober zijn eerste showroom in Zaventem.

De Chinese automerken zetten hun Europees offensief verder. Dit najaar lanceert BYD zijn gamma in onze contreien. De voorstelling van de modellen bestemd voor de Europese markt staat gepland op het Salon van Parijs (17 tot 23 oktober 2022). Het Belgische publiek kan er later kennis mee maken op het Autosalon van Brussel dat plaatsvindt van 13 tot 22 januari 2023.

Wie daar geen geduld voor heeft kan nu al terecht in de nieuwe showroom van BYD aan de Leuvensesteenweg in Zaventem, die officieel werd geopend door Alexey Krapotkin, Managing Director van BYD Belux.

De BYD Atto 3.

Het Europese aanbod van Build Your Dreams zal aanvankelijk bestaan uit drie 100 % elektrische modellen met vermogens van 204 tot 518 pk: Tang een grote zevenzits-SUV, Han een elegante berline en Atto 3 een compacte SUV. De Belgische prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.