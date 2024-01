BYD bouwt eigen boten

Het Chinese BYD is een belangrijk opkomend merk dat bij ons vooral elektrische modellen op de markt brengt. BYD neemt voortaan de overzeese expeditie van deze wagens in eigen handen.

Omdat de logistiek om auto’s van China naar het Oude Continent te vervoeren erg complex en erg duur is geworden, neemt BYD (Build Your Dreams) de regie van het transport zelf in handen. Meer en meer autoconstructeurs klagen erover dat het transport over zee erg complex is geworden. Enerzijds zijn er politieke en militaire spanningen die de duur van het transport onzeker maken, anderzijds stegen de prijzen bij de expediteurs enorm, waardoor automerken deze bijkomende kost moeten doorrekenen aan de eindconsument. Zo worden deze – aan de basis – goedkopere producten minder competitief dan goederen die op Europese bodem zijn geproduceerd en minder transport nodig hebben.

BYD liet een roll-on-roll-off schip (BYD EXPLORER NO.1) bouwen voor het transport van BYD-producten over heel de wereld. De industriële groep – BYD is veel meer dan een autoconstructeur – wil uiteraard voertuigen transporteren, maar levert wereldwijd ook energieopslagsystemen met batterijtechnologie en ook wat dat betreft is er een groeiende vraag naar maritieme transportcapaciteit.

Het vaartuig is bijna 200 meter lang en heeft een uitzonderlijke laadcapaciteit van 7.000 voertuigen. Opvallend is de ecologische aandrijving ervan met een verbrandingsmotor die zowel op klassieke fuel als op LNG (liquefied natural gas) draait. Het schip is tevens uitgerust met generatoren in combinatie met (BYD-)batterijen voor stroomopslag. BYD wil op die manier maritiem transport ook milieuvriendelijker maken. De komende twee jaar worden er nog zeven gelijkaardige schepen aan de vloot toegevoegd.