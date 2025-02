BYD Atto 2 wordt prijzenkraker

De nieuwe compacte SUV uit China biedt betaalbaar elektrisch rijden.

BYD zet zijn opgang op de Europese markt verder met een aanbod dat gestaag groeit. Nu is het gamma verruimd met de Atto 2. Dit is een compacte SUV met een volledig elektrische aandrijving, die zich positioneert tussen de kleine Dolphin en de ruimere Atto 3. Dat geldt ook voor de prijs die is bekendgemaakt. De BYD Atto 2 koop je vanaf 29.990 euro en is daarmee slechts 990 euro duurder dan de Dolphin en een goede 4.000 euro goedkoper dan de Atto 3.

Actieradius

Dat zijn competitieve prijzen in dit populaire EV-segment. Zeker omdat de Atto 2 zeer ruim uitvalt – koffer van 400 liter – en van huis uit al degelijk is uitgerust met onder andere een achteruitrijcamera, parkeersensoren, kunstlederen zetelbekleding, panoramadak en een vehicle-to-load-functie om externe elektrische toestellen te gebruiken. Voor 2.000 euro meer, krijg je de topversie die daar nog een verwarmd stuur, dito voorstoelen en een 360°-camera aan toevoegt.

De Atto 2 haalt zijn stroom uit een accu van 45,1 kWh die een rijbereik van 312 kilometer garandeert.