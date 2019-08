In Groot-Brittannië bestaat een platform YourParkingSpace.co.uk waarop private eigenaars een stuk van hun parking kunnen verhuren als parkeerplaats. Het systeem won de voorbije jaren aan populariteit en in het licht van een nakende 'no-deal Brexit' zien tal van Britten de huurinkomsten van een stuk oprit als een ideale manier om het huishoudbudget op te krikken.

Uiteraard zijn parkeerplaatsen in de buurt van populaire plaatsen (Londen, luchthavens, Brighton, Oxford) het meest gegeerd en zorgen de jaarlijkse huurinkomsten voor een mooie extraatje. In de buurt van London betaalde men in 2016 al ruim 2.500 euro voor een staanplaats en die prijs is ongeveer stabiel gebleven, op tal van andere populaire Britse locaties steeg dit inkomen de voorbije drie jaar met ruim 10 procent. De website heeft momenteel ongeveer 45.000 private parkeerplaatsen (niet op of langs de openbare weg) in portefeuille. In het aanbod zitten inmiddels eveneens afgesloten garages en plaatsen die worden aangeboden door officiële parkeerbedrijven. Op de website kan de automobilist die een parkeerplaats zoekt tarieven kiezen op uur- of zelfs maandbasis.(Belga)