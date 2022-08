Brabus leukt nieuwe Smart #1 al op

De nieuwe Smart #1 komt pas volgend jaar op de markt maar nu al stortte tuner Brabus zich op dit nieuwe model voor een sportieve restyling en meer vermogen.

Eerst even een korte update. Smart maakte jarenlang furore met zijn hypercompacte stadsautootjes, maar werd intussen ingepalmd door de Chinese autogroep Geely, die een andere koers ging varen. Zo maakt het merk binnenkort een herstart met gloednieuwe elektrische wagens van een groter formaat.

De eerste telg werd intussen onthuld. De Smart #1 is een compacte EV die volgens de oude normen van het merk gigantisch uitvalt, maar in realiteit gewoon een plaats inneemt tussen de talrijke crossovers die je vandaag op de markt vindt. De 4,27 meter lange #1 wordt op de achterwielen aangedreven door een 272 pk sterke elektromotor die zijn stroom haalt uit een accu van 66 kWh, waarmee een rijbereik van ongeveer 440 kilometer mogelijk is.

Een modern interieur met centraal een tablet op het dashboard.

Meer dan 400pk?

Intussen heeft Brabus, een tuner die een lange traditie heeft met Mercedes (de oorspronkelijke eigenaar van Smart), zich al gebogen over de #1 om dit model wat sportiever te maken. De Brabus #1 is te herkennen aan het rode dak en tal van andere accenten in dezelfde kleur op het koetswerk en in het interieur. Verder maken een dakspoiler en 19” sportvelgen het plaatje compleet.

Maar er is misschien nog meer nieuws over deze Brabus #1, al is dat nog niet officieel bevestigd door Smart. Zo maakten Chinese media al gewag van een versie met meer dan 400 pk via een opstelling met een extra elektromotor op de vooras. Zo’n configuratie moet alleszins denderende prestaties en het nodige spektakel opleveren. Wellicht wordt dan ook een grotere batterij voorzien of het rijplezier zal snel over zijn in deze Brabus #1.