BMW ziet 2025 zitten  

Premiummerk BMW is voor het vierde jaar op rij de bestverkopende autobouwer op de Belgische markt. Dat is opvallend want het absolute instapmodel (de 116i) tikt af op 32.580 euro.

Veel gevestigde constructeurs spelen op zijn zachtst uitgedrukt paniekvoetbal en een langetermijnvisie heeft plaats gemaakt voor een overlevingsstrategie voor de volgende 12 maanden. Maar BMW blaakt van zelfvertrouwen. In ons land verkocht het merk het voorbije jaar liefst 60.000 nieuwe voertuigen . Dat is niet alleen een record voor de constructeur, maar het is ook een sterke prestatie in de huidige marktcontext. De totale Belgische automarkt daalt immers met 6 % maar het marktaandeel van BMW stijgt met 11,4 %.

Productmix

BMW heeft zijn zaakjes niet alleen voor mekaar op vlak van volume, ook de productmix zorgt voor vertrouwen in de toekomst. Van de meest populaire modellen – zoals de compacte X1 – bestaat een volledig batterijgevoede versie, maar in het gamma zitten ook plug-inhybride modellen naast zuinige (mild hybride) diesels en benzineversies. BMW-klanten kiezen ook vaker voor een elektrisch aangedreven product want 62 % van de registraties heeft een gedeeltelijk elektrische aandrijving. Een sterke 38 % van de productmix wordt volledig door stroom gevoed.

Hierdoor is het voor BMW geen probleem om de vooropgestelde CO2-norm te halen. Meer nog, terwijl de Europese lat op 93,6 g/km ligt, doet BMW het vandaag (de eerste 11 maanden van 2024) al beter met een gemiddelde uitstoot van 46 gram/km. De Duitsers konden hun globale CO2-emissie in 2024 bijna halveren dankzij de brede uitrol van EV’s. Belangrijke kanttekening is dat BMW in hoofdzaak voertuigen verkoopt als leasewagen. Daarbij krijgt de eindgebruiker de hogere aanschaf- en energiekost niet rechtstreeks gepresenteerd.