BMW X1 was populairste auto in 2024

Bij de Belgische kopers viel vorig jaar de BMW X1 het best in de smaak.

Uit de cijfers van de verkoop van nieuwe auto’s in 2024 van sectorfederatie Febiac blijkt dat de BMW X1 veruit het populairste model was in 2024. De Beierse constructeur leverde 20.040 stuks van deze crossover. Die overklaste daarmee ruim de Tesla Model Y (13.223 verkochte exemplaren) en de Dacia Sandero (12.674).

Uitgesplitst op basis van de regio’s was de BMW X1 de populairste nieuwe auto in Vlaanderen en Brussel, terwijl de Waalse automobilisten de Dacia Sandero verkozen. Ook bij aankopen door bedrijven staat de BMW X1 op nummer 1. Privérijders gaven dan weer de voorkeur aan de bescheidenere Dacia Sandero.

Op basis van het motortype was de Tesla Model Y de best verkochte elektrische wagen. De Dacia Sandero overtuigde het meeste benzinerijders en bij de hybride modellen scoorde de BMW X1 het hoogst. Op de markt van tweedehandswagens bleek de Volkswagen Golf de onbetwiste leider in het hele land. Van deze klassieker werden in 2024 29.393 exemplaren verkocht.