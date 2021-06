De BMW i4 is eigenlijk een elektrische variant van de nieuwe 4 Gran Coupé, die echter nog niet werd gepresenteerd. Daar is nu een mouw aan gepast.

Vaak heb je een elektrische variant van een model dat vooraf al met verbrandingsmotoren werd gecommercialiseerd. BMW ging dit keer echter omgekeerd tewerk en lanceerde eerst de 100% elektrische i4 en in zijn zog de 4 Gran Coupé die op de aandrijving en de aankleding na identiek is. Dat heet marketing.

De nieuwe 4 Gran Coupé brengt dan ook geen grote verrassingen. De vierdeurscoupé met achterklep is iets langer dan zijn voorganger en pakt eveneens uit met de gecontesteerde oversized grille in de neus. Je houdt er van of niet, maar deze neuspartij is intussen wel het handelsmerk van de 4 reeks geworden. Het interieur leunt dan weer dicht aan bij de reguliere 3 en 4 reeks met een voortreffelijke afwerking en blijft verstoken van de grote digitale schermen op het dashboard van de i4.

BMW 4 Gran Coupé gelijkt sterk op de i4. © GF

Voor de aandrijving is er in de 4 Gran Coupé keuze uit drie benzinemotoren en één diesel. Het aanbod begint bij de 420i met een 2 liter viercilinder van 184 pk onder de motorkap. Een gelijkaardige krachtbron produceert in de 430i 245 pk.

Het topmodel is de M440i xDrive die beroep doet op een 374 pk sterke 3 liter zescilinder met 11 pk extra aan hybride ondersteuning en vierwielaandrijving. Voor dieselrijders is er de 420d van 190 pk, die net als de andere versies is gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

De nieuwe BMW 4 Gran Coupé verschijnt in het najaar bij de Belgische verdelers.

De cockpit is klassiek in de stijl van de 4 reeks. © GF

