BMW roept duizenden auto’s terug

BMW heeft duizenden Belgische klanten een brief gestuurd in verband met een mogelijk probleem met de airbags van hun wagen.

De getroffen auto’s zijn BMW-modellen ouder dan 8 jaar en uitgerust met airbags van de Japanse fabrikant Takata. Er is mogelijk een probleem met de gasgenerator die de airbag opblaast in geval van een incident. De unit kan soms – vooral onder invloed van vocht – degenereren waardoor er bij het opblazen van de airbag kleine metaaldeeltjes meekomen die misschien letsels veroorzaken. BMW vraagt de bestuurders in een brief om een foto van hun stuur te maken en die terug te sturen. Op die manier kan de constructeur oordelen of de wagen al dan niet is uitgerust met een problematische airbag. Hoewel deze brief voor enige ongerustheid zorgt, vormt dit een normale procedure bij terugroepacties.

Het is overigens niet de eerste keer dat BMW auto’s terug naar de werkplaats roept om airbags te vervangen. En eerder zijn er al issues vastgesteld met de Takata-airbags. Omdat dit bedrijf aan 19 constructeurs airbags leverde, is dit geen exclusief BMW-gegeven maar wel een probleem voor nagenoeg de ganse sector. Takata legde overigens in juni 2017 de boeken neer. BMW geeft aan dat de problematische airbags kosteloos in een BMW-garage worden vervangen.